В ДНР заявили о попытке ВСУ прорваться в районе села Кодемы

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Союзные войска успешно отбили попытку Вооруженных сил Украины прорваться в районе села Кодемы Донецкой народной республики. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в результате удалось уничтожить 20 танков и 30 военнослужащих Украины.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли территорию Запорожской АЭС около 06:50 30 августа. Применялась крупнокалиберная артиллерия, в следствии чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива. После нанесения первого удара украинская армия продолжила вести обстрел Энергодара и ЗАЭС.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

