Боррель заявил, что ситуация на Украине не улучшается

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Ситуация на Украине не становится лучше, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Сегодня мы продолжим обсуждать ситуацию на Украине, которая, к несчастью, не улучшается. Ситуация на Запорожской АЭС очень опасная. То есть ситуация на земле продолжает оставаться очень плохой", – передает РИА Новости его слова.
Боррель также добавил, что Евросоюз намерен и дальше оказывать военную поддержку украинской стороне.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что затягивание конфликта на Украине может привести к эскалации, его нужно завершить переговорами. Киссинджер также отметил, что страны Североатлантического альянса не должны идти на уступки России, чтобы Москва не получила никакой выгоды от спецоперации на Украине.
До этого Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты делают попытки затянуть конфликт на Украине, при этом они же обостряют ситуацию в Азии, Африке и Латинской Америке.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля российский лидер сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Власти Херсонской области заявили о массированном обстреле региона со стороны ВСУ
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