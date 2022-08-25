Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла планы Украины стать новой осью безопасности в Европе.

"Ребята перепутали ось с шестом", – написала она в своем телеграм-канале.

Накануне глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак отмечал, что к концу августа будет первый документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины. Он также уточнял, что Киев постоянно говорит об этом с партнерами, которые заинтересованы в этом вопросе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

