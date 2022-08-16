В Киеве заявили, что Запад ждет падения Украины

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Некоторые страны Запада ждут, когда Украина потерпит поражение в противостоянии с Россией, надеясь, что таким образом проблемы решатся сами собой, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Вместо того чтобы спросить: а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время", – цитирует его РИА Новости.

По словам Кулебы, такое отношение партнеров заставляет Киев думать, что они желают скорейшего падения Украины.

Ранее обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл выразил мнение, что европейские государства, охваченные паникой из-за роста цен, могут "ударить" по Украине уже предстоящей зимой. Он полагает, что Европейский союз может заставить Украину подписать на время мирное соглашение с Россией, чтобы облегчить ситуацию с экономикой в Европе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.