В Киеве заявили, что МУС не может применить статью "агрессия" к РФ

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Международный уголовный суд (МУС) не имеет юридических оснований, чтобы применить статью "агрессия" в отношении Российской Федерации, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. О этом сообщает "Укринформ".

"В его (МУС. – Прим. ред.) уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России", – сказал он.

По словам Кулебы, компетенция МУС и вопрос создания специального трибунала по текущим событиям на Украине обусловлены проблемой институционального эгоизма. Он пояснил, что западные партнеры Киева не хотят создавать спецтрибунал, чтобы не создавать альтернативы МУС.

"Что важнее – интересы МУС, не желающего никаких временных альтернатив себе, или справедливость, ради которой МУС существует? Здесь у них возникает ступор, потому что они и за справедливость, и за МУС", – добавил Кулеба.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приветствует разработку властями ДНР устава международного трибунала над националистами с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Она подчеркнула, что совершенные националистами преступления не останутся безнаказанными.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.