В МИД РФ поприветствовали разработку устава трибунала над пленными с "Азовстали"

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приветствует разработку властями ДНР устава международного трибунала над националистами с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
"Руководство ДНР планирует создать на территории республики международный трибунал для суда над националистами из "Азовстали". В настоящее время разрабатывается его устав. Мы приветствуем данное начинание", – приводит ТАСС слова Захаровой.
Она подчеркнула, что совершенные националистами преступления не останутся безнаказанными.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что организация международного трибунала по расследованию преступлений украинских нацистов является правильным решением.
До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в настоящее время идет подготовка документов, необходимых для проведения международного трибунала над украинскими военнопленными, разрабатывается его устав. Он также не исключил проведение промежуточных трибуналов по примеру тех, на которых судили нацистов после Великой Отечественной войны.
20 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении металлургического комбината "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков. Всего с 16 мая в плен сдались 2 439 нацистов батальона "Азов" и украинских военных, заблокированных на территории завода.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Первый этап трибунала над бойцами "Азова" пройдет в Мариуполе – Пушилин
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