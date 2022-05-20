Шойгу доложил о полном освобождении "Азовстали"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении завода "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сегодня, 20 мая, сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика", – отметил он.
По словам генерал-майора, под контроль ВС РФ также перешли подземные сооружения предприятия, где укрывались военнослужащие.
Всего с 16 мая сдались в плен 2 439 нацистов "Азова" и украинских военных, заблокированных на территории комбината.
Он уточнил, что так называемый командир нацистов "Азова" был вывезен с территории "Азовстали" в специальном бронеавтомобиле в связи с ненавистью жителей Мариуполя за его многочисленные зверства.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На тот момент их было 1 908 человек. Кроме того, с территории завода "Азовсталь" было спасено 177 мирных граждан.
17 мая Минобороны РФ опубликовало кадры сдачи в плен боевиков с территории "Азовстали" в Мариуполе.
Сдавшихся в плен националистов, которые укрывались на заводе, планирует допросить Следственный комитет России. В ведомстве установят личности пленных, а также их причастность к указанным преступлениям. Полученные сведения планируется сопоставить с материалами уже имеющихся дел и при необходимости учесть их в расследованиях.
Ситуация обострила после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом президент подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Около 2 тыс украинских военных с "Азовстали" сдались в плен – МО РФ
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