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Политика

12:43

Шойгу заявил о сдаче в плен 1 908 военнослужащих с "Азовстали"

политика

Фото: AP Photo/Alexei Alexandrov

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на военной коллегии сообщил, что заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. В настоящее время их уже 1 908 человек.

"Напомню, что до этого там сложили оружие 1 387 морских пехотинцев", – отметил министр.

Он также заявил, что с территории завода "Азовсталь" было спасено 177 мирных граждан.

"Продолжается блокирование завода "Азовсталь". С территории завода эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты. Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей", – сказал Шойгу, слова которого приводит ТАСС.

По словам министра, всем спасенным жителям врачи оказали помощь, в том числе психологическую.

17 мая Минобороны РФ опубликовало кадры сдачи в плен боевиков с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Сдавшихся в плен националистов, которые укрывались на территории "Азовстали", планирует допросить Следственный комитет России. В ведомстве установят личности пленных, а также их причастность к указанным преступлениям. Полученные сведения планируется сопоставить с материалами уже имеющихся дел и при необходимости учесть их в расследованиях.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Около 2 тыс украинских военных с "Азовстали" сдались в плен – МО РФ

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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