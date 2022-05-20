На западном стратегическом направлении России нарастает военная угроза – Шойгу

12:31
Фото: Москва 24
До конца года в Западном военном округе создадут 12 новых воинских частей и подразделений для ответа на угрозы у российских границ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны.
По его словам, на западном стратегическом направлении нарастает военная угроза. В частности, интенсивность полетов стратегической авиации США в Европе увеличилась в 15 раз. Уже систематически в Балтийское море заходят американские корабли.
"Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений", – сказал Шойгу.
Проводимые мероприятия синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники. Так, в этом году планируется получить более двух тысяч единиц таких образцов.
Глава Минобороны также рассказал, что контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения показали качественный рост уровня подготовки соединений округа по сравнению с предыдущим годом на 25%.
Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота возросла на 42%. Выполнено более 300 боевых упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа с начала года вырос на 4%.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответные меры на вступление Финляндии в НАТО будут военными. При этом она не уточнила, о чем идет речь, отметив, что "это будет сюрприз".
Анкара заблокировала рассмотрение заявок на членство в НАТО Финляндии и Швеции
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