Президент Хорватии высказался против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил о планах проинструктировать посла республики при НАТО Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в Альянс.

"Что мне тогда остается, написать инструкцию хорватскому послу (при НАТО, о необходимости голосования против Финляндии и Швеции. – Прим. ред.), поставить его в неловкое положение. Если он хочет своего мира, пусть тогда вернет мандат", – цитирует его ТАСС.

По словам президента, до решения вопроса с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине страна будет придерживаться данной позиции.

Он подчеркнул, что выступающие против ратификации соглашения о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО члены парламента отстаивают национальные интересы Хорватии.

Ранее сообщалось, что президент Миланович предупредил о готовности наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

Накануне решение о вступлении в Альянс принял парламент Финляндии. За вступление проголосовали 188 парламентариев и 8 голосов было против. В тот же день заявку Швеции подписала министр иностранных дел этой страны Анн Линде.

Заявки на вступление сперва рассмотрят в Совете НАТО, после этого соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах Альянса.