Президент Финляндии заявил, что его страна решила подать заявку в НАТО – СМИ

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Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО, сообщает Reuters.
"Сегодня президент и комитет по внешней политике и политике безопасности решили, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО", – сказал он.
Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте, в ходе которого стороны обсудили планы Хельсинки вступить в НАТО и ситуацию на Украине.
Лидеры двух стран обменялись мнениями в связи с намерением Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. По словам Путина, отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская реакция на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет основана на тщательном анализе. По словам Грушко, в министерстве иностранных дел учтут все факторы, которые влияют на безопасность в конкретном регионе.
Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ранее заявил, что перспектива вступления Финляндии и Швеции в НАТО может привести к расколу Североатлантического альянса.
Финляндия и Швеция могут подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни – СМИ
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