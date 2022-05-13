США работают с Турцией по возражениям против вступления Финляндии и Швеции в НАТО – Псаки

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Вашингтон ведет диалог с Турцией по поводу ее возражений против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы работаем над тем, чтобы прояснить позицию Турции. И мы адресуем вас к турецкому правительству за дополнительной информацией о его взглядах", – сказала она.

По словам Псаки, лидеры стран – членов Североатлантического альянса поддерживают намерение Финляндии и Швеции присоединиться к блоку.

"Имеется широкая поддержка со стороны государств – участников альянса <...> желания Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО", – подчеркнула представитель президента США.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти следят за развитием ситуации с расширением НАТО. При этом он отметил, что не видит позитива в этом вопросе. Эрдоган отметил, что считает скандинавские страны "гостевым домом" для террористических организаций.

6 мая премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна не может продолжать отношения с Россией в прежнем виде. Она также не исключила, что в ближайшее время Хельсинки могут принять решение о вступлении страны в Североатлантический альянс.

Позже данное намерение со ссылкой на дипломатические источники подтвердило Reuters. Собеседники агентства заявили, что Швеция, скорее всего, последует этому примеру.