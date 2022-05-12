Финляндия и Швеция могут подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни – СМИ

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Финляндия может официально заявить о своем намерении вступить в НАТО уже в четверг, 12 мая, сообщает со ссылкой на дипломатические источники Reuters. Собеседники агентства заявили, что Швеция, скорее всего, последует этому примеру.

Пять официальных лиц заявили изданию, что союзники по Североатлантическому альянсу, возможно, быстро дадут добро на получение Хельсинки и Стокгольмом членства в НАТО. Ожидается, что данный шаг станет предпосылкой для увеличения военного присутствия в регионе в течение года.

В публикации отмечается, что членами Альянса в скандинавском регионе уже являются Дания, Норвегия и три страны Балтии. Источники утверждают, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции, вероятно, "разозлит Москву", позиция которой заключается в том, что расширение Альянса является прямой угрозой безопасности России.

О готовности подать заявку на вступление в НАТО в Финляндии сообщили 24 февраля. Как отметила тогда официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного присоединения к альянсу.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведет к самым нежелательным последствиям. По его словам, нейтральный статус Швеции и Финляндии на протяжении десятилетий обеспечивал высокий уровень безопасности этих стран и региона.

