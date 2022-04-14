РФ укрепит границы в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО – Медведев

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В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО России придется укрепить свои границы. Об этом в своем телеграм-канале написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, страны "со звериной серьезностью" обсуждают возможность вступления в НАТО. Кроме того, отметил Медведев, Альянс готов принять их в самые сжатые сроки.
"Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников. Сколько стран в НАТО – 30 или 32, для нас в целом не так уж важно. Двумя меньше, двумя больше – при их значимости и населении большой разницы нет", – добавил Медведев.
Однако он пояснил, что если страны все же вступят в Альянс, то длина границы НАТО с РФ увеличится в два раза. По словам Медведева, из-за этого появится необходимость в усилении сухопутных и военно-морских сил, ПВО.
"В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят, то что ж: "Заметьте – не мы это предложили", как говорил герой известного старого фильма", – написал зампредседателя Совбеза.
Медведев также отверг сообщения о том, что вопрос о вступлении стран в НАТО появился после начала специальной операции на Украине. По его мнению, у России с Финляндией и Швецией нет территориальных споров, как в случае с Украиной, а попытки их вступления в Альянс предпринимались и раньше.
"Никто из здравомыслящих людей не хочет повышения цен и налогов, усиления напряженности вдоль границ, "Искандеров", гиперзвука и кораблей с ядерным оружием на расстоянии вытянутой руки от собственного дома. Будем надеяться, что разум наших северных соседей все-таки победит. Но если нет, то, как говорится: "Он сам пришел", – сказал Медведев.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере НАТО. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова генсека Альянса Йенса Столтенберга о расширении поддержки Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины на фоне спецоперации.
РФ укрепит границы в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО – Медведев
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