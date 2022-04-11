Песков усомнился в правдивости слов Клинтона о приглашении России в НАТО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова 42-го президента США Билла Клинтона о том, что тот предлагал и Борису Ельцину, и Владимиру Путину членство России в НАТО, сообщает "Газета.ру".

Он заявил об отсутствии у него информации, на самом ли деле поступали такие предложения. В то же время, по его словам, ему точно известно, что американская сторона неоднократно говорила о невозможности такого членства.

"Де-факто говорилось, что двери закрыты, потому что это принципиально невозможно", – сказал Песков.

9 апреля экс-президент США Билл Клинтон заявил, что "ясно давал понять" Ельцину и Путину, что дверь для возможного членства в НАТО "оставалась открытой для России". Он заявил, что США никогда не пытались игнорировать или изолировать Россию, а сам политик встречался с российскими коллегами свыше 20 раз.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере НАТО.