Оказываемая Украине поддержка не приведет к войне между ядерными державами – НАТО

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Объем оказываемой НАТО военной поддержки Украине не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО ответственен за предотвращение эскалации за пределы Украины.

"Это та причина, по которой НАТО вынуждена принять сложное решение о предоставлении помощи в том виде, который не способствует преобразованию конфликта в полномасштабную войну между Россией, являющейся ядерной державой, и НАТО", – цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее Столтенберг рассказал, что НАТО предоставит Украине снаряжение для защиты от химического, биологического и ядерного оружия. По его словам, стране также окажут поддержку в сфере защиты от киберугроз. Столтенберг рассказал, что Украине передадут средства обнаружения и защиты, а также осуществляют медицинские поставки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

