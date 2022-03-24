НАТО предоставит Украине защиту от химического, биологического и ядерного оружия

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НАТО предоставит Украине снаряжение для защиты от химического, биологического и ядерного оружия. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, стране также окажут поддержку в сфере защиты от киберугроз. Столтенберг рассказал, что Украине передадут средства обнаружения и защиты, а также осуществляют медицинские поставки.

"Президент Зеленский выступил перед нами с обращением <...> и указал на большую важность дополнительной военной помощи. Сегодня лидеры стран НАТО согласились, что мы должны и предоставим дальнейшую поддержку Украине", – цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что интервью министра обороны Британии пранкерам подтверждает планы НАТО на получение Украиной ядерного оружия. До этого российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили министру обороны Великобритании Бену Уоллесу. По словам одного из пранкеров, британский министр так и не понял, что общался с самозванцем.

В процессе разговора, прошедшего в формате видеоконференции, британский министр не исключил возможности оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия, подчеркнув, что России это бы очень не понравилось.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

