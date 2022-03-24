Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации на Украине

17:03
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза доложил Владимиру Путину о ходе специальной военной операции на Украине.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Шойгу рассказал об оказании гуманитарной помощи, обеспечении безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях.
Также на совещании присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Они обсудили переговорный процесс с Украиной. Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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