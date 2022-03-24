Минобороны РФ отчиталось о ходе российской спецоперации на Украине

Фото: Минобороны РФ

За прошедшую ночь российская авиация уничтожила 60 объектов Вооруженных сил Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в числе попавших под удар объектов оказались два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, два беспилотника, а также четыре склада боеприпасов и 47 мест скопления вооружений и бронетехники. В частности, с помощью высокоточного оружия российские военные поразили 13 зенитно-ракетных комплексов ВСУ – девять установок С-300 и четыре "Бука-М1".

Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 1 573 единицы бронетехники, 1 379 военных автомобилей, 633 артиллерийских орудия, 257 БПЛА и 202 установки ЗРК.

В понедельник российские военные впервые применили гиперзвуковую ракету "Кинжал". С ее помощью они уничтожили подземные хранилища украинских авиационных средств поражения, боевых частей для ракет "Точка-У" в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, а также крупные склады горючего в Константиновке Николаевской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

