ВС РФ взяли под контроль город Изюм в Харьковской области

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие РФ в ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР взяли под контроль город Изюм в Харьковской области, сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции. К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области", – отметил представитель ведомства.

Ранее ВС России взяли под контроль поселок Урожайное в Донецкой области, а до этого – населенные пункты Новомайорское и Пречистовка.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.