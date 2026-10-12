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12 октября, 18:39

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Психолог Яушева посоветовала перевоспитывать "бытовых инвалидов" через игры

"Пришла мама и приготовила": россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Россиянки все чаще жалуются, что их мужчины – "бытовые инвалиды", сообщили СМИ. К примеру, супруг одной из девушек в ее отсутствие не стирал себе вещи два месяца, потому что не умел пользоваться машинкой. Откуда берутся "бытовые инвалиды" и можно ли это изменить, разбиралась Москва 24.

Я не умею

Фото: телеграм-канал Baza

Женщины в России все чаще жалуются на полную беспомощность своих мужчин в быту. Проблема дошла до элементарных навыков: стирки, готовки и даже мытья посуды, сообщил телеграм-канал Baza.

В разговоре с изданием 30-летняя Оксана рассказала, что уехала на два месяца в командировку, а когда вернулась, обнаружила, что партнер ни разу не постирал одежду. Мужчина не разобрался, как включается стиральная машина, вместо этого покупал новые вещи, когда старые загрязнялись.

Другой случай произошел с 28-летней Анной. Девушка поделилась с журналистами, что в один из дней приготовила ужин для возлюбленного и ушла по делам. По возвращении она заметила, что парень ничего не съел, потому что его любимая тарелка была грязной.

В комментариях в соцсетях есть еще больше схожих историй. К примеру, один мужчина добавил в тыквенный суп гречку и помидоры, чтобы не пачкать лишние тарелки. Другой размешивал сметану пальцем, объяснив это сложностью помыть ложку, а банан в йогурт откусывал и выплевывал по кусочкам, чтобы не мыть нож.

Также, по словам одной из женщин, когда дома сломалась стиральная машина, а ее не было, партнер решил сделать все вручную. В итоге он просто водил носки по кругу в ведре с водой.

Другая пользовательница поделилась, как ее муж голодал, потому что ничего не смог приготовить в ее отсутствие.

Я сказала, чтобы он яйца пожарил или сосиски сварил, он ответил, что не умеет готовить и если появляется на кухне, то там будет вообще ужас и пожар. Поэтому он выбрал голодать до 8 вечера, чтоб пришла его мама и приготовила ему сама.
пользовательница Сети

По данным СМИ, на этом фоне в России набирает популярность услуга "няни для мужчин". Представителей сильного пола обучают азам: например, как пользоваться плитой и сколько градусов необходимо для стирки разных тканей.

Схожая тенденция наблюдается и в США, где спросом пользуются услуги помощниц, обеспечивающих студентам привычный домашний уход. Например, одно из агентств предлагает родителям контроль за самочувствием детей, приготовление их любимых блюд и услуги прачечной.

Хвалить и обнимать?

Фото: depositphotos/Syda_Productions

"Бытовые инвалиды" – действительно частая причина обращений к семейному терапевту, рассказала Москве 24 клинический психолог Дарья Яушева.

"Нередко за этим обнаруживаются более глубокие причины – неумение договариваться, страх ответственности, сложившаяся система, которую трудно менять", – отметила она.

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию, а мужчина с этим соглашается. Причем оба идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям.

"Также это люди из неполных семей, где мать вынужденно выполняла роль обоих родителей. В любом случае речь идет о сложившихся ожиданиях, которые не проговаривались, а унаследовались", – пояснила Яушева.

В дальнейшем нередко наступает момент, когда женщина устает тащить все на себе и хочет изменений, а мужчина может быть к этому не готов.

Безусловно, для него это может быть удобная позиция ребенка – при этом себе он порой кажется патриархальным главой семьи. Для женщины же это не столько комфортная, сколько привычная позиция. Она может испытывать страх перед зависимостью от мужчины и пытаться выполнять значимую роль даже ценой собственного выгорания.
Дарья Яушева
клинический психолог

Еще одной причиной возникновения "бытовой инвалидности" может быть неумение артикулировать потребности. Некоторые не способны разговаривать о разочарованиях, о том, что их не устраивает, о своих чувствах, пояснила Яушева.

"Если единственная форма диалога – обмен претензиями, это неконструктивный путь. Это ведет к тому, что мужчина считает: если он пойдет навстречу, то будет выглядеть слабым. Женщина же все больше испытывает раздражение и отчаяние, и в итоге получается замкнутый круг", – уточнила специалист.

Фото: depositphotos/AlexShadyuk

Другой причиной, по словам психолога, является гиперопека в детстве. В такой ситуации мужчина может не знать, какие обязанности ему надо выполнять.

"Его никогда этому не учили, все делала мать. К сожалению, жене может понадобиться буквально как ребенка обучать его тому, как справляться с бытовыми задачами. Это неприятно, но иногда без этого не обойтись", – добавила она.

По мнению психолога, сначала стоит узнать причину подобного поведения: это может быть семейный конфликт, нарушение коммуникации или ожидания, которые не оправдались, потому что не были проговорены. Также стоит понять, какая модель была в семьях партнеров и не повторяют ли они ее.

Я бы рекомендовала в разговоре не использовать ярлык "бытовой инвалид" – это только усиливает защиту и обиду. Стоит попытаться понять друг друга: за сопротивлением изменениям может стоять очень многое. От страха наказания за что-то, что сделано неправильно или неидеально, до тревоги перед разговором и страха потерять идентичность: "я лидер семьи" или "я та, кто справляется сама". За этими ролями люди часто прячутся, расставаться с ними страшно.
Дарья Яушева
клинический психолог

Чтобы наступили изменения, потребуется время, поэтому психолог порекомендовала набраться терпения.

"Это не происходит за один разговор: один из партнеров может испытывать больше тревоги и неуверенности, и это нормально. Важно давать друг другу пространство для изменений", – уточнила Яушева.

Еще один важный аспект – взаимная поддержка. Нужно понимать, что это не партнеры плохие, а есть аспект, который портит отношения. Стоит объединиться: не "я против тебя", а "мы вместе против проблемы". Это меняет оптику и приближает решение, пояснила психолог.

"Делегировать обязанности нужно постепенно: важно прояснить, кто за что отвечает, и искать общий порядок, который устроит обоих. Иногда конфликт может возникнуть из-за мелочей: человек не так расставил посуду в посудомойке или не разложил белье по цветам", – добавила она.

Если критиковать за это, не проговаривая, возникает взаимное отторжение. Вместо этого стоит спокойно обсудить, как правильно, и договориться. Кроме того, совместное выполнение обязанностей, особенно если сделать это весело, в игровом формате и в удобное для обоих время, дарит позитивные эмоции.

"Также здорово помогают правила семьи. Это как инструкции на работе: раз проговорил или прописал – дальше экономится время и снижается количество конфликтов. Если муж привыкает к выполнению домашних обязанностей, можно брать его сначала в "подмастерья". И здесь тоже речь идет о совместности и поддержке", – сказала Яушева.

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Веткина Анастасия

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