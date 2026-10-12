Число платных мест в вузах России по 40 специальностям сократилось на 97 тыс

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число платных мест в вузах России по 40 специальностям уменьшилось на 97 тысяч с 2025 года. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Регулирование платного приема в российские вузы стартовало в рамках приемной кампании 2026 года. В список включили 40 специальностей.

"По этим 40 регулируемым специальностям в 2025 году поступили 351 тысяча человек без малого. В 2026 году мы имеем 253 924 места – минус 97 тысяч платных мест за один год", – цитирует министра РИА Новости.

По словам Фалькова, под регулирование не подпал инженерно-технический профиль подготовки.

Ранее стало известно, что в российских университетах увеличат число специальностей, для поступления на которые абитуриентам потребуется сдать ЕГЭ по истории. В 2027 году перечень таких специальностей и направлений подготовки станет шире, чем в 2026 году.

Кроме того, Минобрнауки РФ предложило проводить вузовские олимпиады по таким же жестким требованиям, как и ЕГЭ.

