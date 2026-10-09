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09 октября, 12:11

Общество

Россия становится более привлекательной для иностранных студентов

Фото: depositphotos/kasto

Россия становится более привлекательной для студентов-иностранцев. В 2025 году в российских вузах обучались 414,7 тысячи граждан зарубежных стран. Об этом сообщает RT со ссылкой на ВЦИОМ.

В то время как в 2023/2024 учебном году насчитывалось 355,7 тысячи иностранных студентов. Отмечается, что позиции России на международном образовательном рынке продолжают укрепляться.

Самым востребованным направлением у студентов-иностранцев остается медицина. Кроме того, увеличилась доля обучающихся по педагогическим специальностям.

В 2026 году заявления на поступление в российские вузы подали более 100 тысяч иностранных абитуриентов. Больше всего заявлений поступило от граждан стран СНГ, Китая, Индии и государств Юго-Восточной Азии. Также вузы в России принимают абитуриентов из Латинской Америки.

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