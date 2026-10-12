Минобрнауки предложило ужесточить проведение вузовских олимпиад

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минобрнауки России выступило с инициативой проводить вузовские олимпиады по таким же жестким требованиям, как и ЕГЭ. Об этом глава министерства Валерий Фальков заявил на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

"Один из принципов, который мы предложили, – и все коллеги поддерживают – это вузовские олимпиады, сделать стандарт, равноценный стандарту Всероссийской олимпиады школьников, и проводить их по таким же требованиям жестким, как организуется ЕГЭ", – передало слова министра ТАСС.

Ранее ведомство сократило список олимпиад, победа в которых давала право на приоритетное зачисление в высшие учебные заведения. Количество олимпиад сократилось с 83 до 60.

Как пояснила советник президента России Елена Ямпольская, некоторые проблемы приемной кампании этого года были связаны с огромным количеством олимпиад и их победителей, которые конкурировали с ребятами, получившими наивысшие баллы на ЕГЭ.