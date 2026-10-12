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12 октября, 15:59

Общество

В российских вузах расширят список направлений с обязательным ЕГЭ по истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В российских университетах увеличат число специальностей, для поступления на которые абитуриентам потребуется сдать ЕГЭ по истории. Об этом сообщает ИС "Вести" со ссылкой на министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

По его словам, в 2027 году перечень таких специальностей и направлений подготовки станет шире, чем в 2026 году. Фальков уточнил, что работу по расширению списка ведут с 2025 года по поручению Владимира Путина.

Глава Минобрнауки также отметил, что в российских вузах истории уделяют особое внимание.

Ранее сообщалось, что в 2027 году изменится количество заданий в ЕГЭ по истории и профильной математике. В экзамене по истории их станет 22 вместо 21, а максимальный первичный балл увеличится с 42 до 43.

В профильной математике число заданий вырастет с 19 до 20, а максимальный первичный балл – с 32 до 33. По остальным предметам структура и количество заданий останутся без изменений.

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