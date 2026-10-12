Полиция нашла автомобиль с 4 тоннами краденых водосчетчиков в Германии

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В Германии сотрудники полиции обнаружили брошенный автомобиль с 4 тоннами краденых водосчетчиков. Об этом сообщает портал Focus Online.

Поздней ночью патрульных вызвали на участок шоссе, где из-за прокола шины легковой автомобиль остановился между правой и средней полосами движения. Прибыв на место, офицеры обнаружили, что машина пуста, а водитель исчез, не приняв никаких мер для безопасности.

Они осмотрели автомобиль и обнаружили, что он был загружен "бесчисленным количеством" счетчиков для воды. Вес груза стражи порядка оценивают примерно в четыре тонны. Следователи считают, что именно чрезмерная перегрузка стала причиной аварии: из-за повреждения шины водитель потерял управление, в результате чего одно колесо полностью оторвалось.

Из-за большого веса прибывший эвакуатор не смог поднять автомобиль краном и был вынужден погрузить его при помощи лебедки. Расследование показало, что счетчики были похищены в Ингольштадте. Их цена зависит от размера и конструкции и может достигать 150 евро.

Ранее в Колумбии вор попытался залезть в дом через второй этаж, чтобы украсть ценности. Однако он не рассчитал свои габариты и застрял между стеной и решеткой окна. Злоумышленник не смог ни проникнуть внутрь, ни выбраться наружу, поэтому начал кричать и звать на помощь.

