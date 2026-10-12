El Universal: в Колумбии вор попытался залезть в квартиру через окно и застрял

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В Колумбии вор попытался пробраться в чужую квартиру через окно и застрял. Об этом сообщает El Universal.

По данным издания, мужчина попытался залезть в дом через второй этаж, чтобы украсть ценности. Однако он не рассчитал свои габариты и застрял между стеной и решеткой окна.

Злоумышленник не смог ни проникнуть внутрь, ни выбраться наружу, поэтому начал кричать и звать на помощь. Услышав его, соседи вызвали полицию и до прибытия правоохранителей удерживали вора на месте.

Полицейские освободили мужчину и доставили в участок. По словам местных жителей, он известен в округе кражами. При этом полиция призвала запирать дома и не оставлять окна открытыми.

Ранее полиция Лондона задержала троих мужчин, которые пытались проникнуть в ювелирный магазин на юге города через подкоп из массажного салона. Как выяснили следователи, злоумышленники копали туннель из соседнего помещения. Одного из них задержали в соседнем переулке, второй прятался на крыше. Третий подозреваемый пытался вылететь из страны.

