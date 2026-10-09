Депутат Милонов предложил научить подростков вычислять потенциальных террористов

Самой молодой фигуранткой списка террористов и экстремистов стала 14-летняя девочка. По данным СМИ, подросток хранила запрещенную литературу и состояла в деструктивных сообществах. Кто и как вербует детей и как родителям распознать негативное влияние, разбиралась Москва 24.

Как с этим бороться?

Фото: телеграм-канал Mash

14-летняя россиянка Софья стала самым молодым фигурантом списка террористов и экстремистов, сообщил телеграм-канала Mash.

По данным СМИ, девушка накинулась на одноклассника с ножом, после чего ее задержали на 30 дней и отправили на принудительное лечение. В ходе проверки выяснилось, что она хранила запрещенную литературу и была участницей экстремистских чатов, где и подвергалась обработке.

Депутат Госдумы Виталий Милонов подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще, чем взрослых.





Виталий Милонов депутат Госдумы Наименее эффективный способ борьбы с сообществами, вовлекающими детей в деструктив, – плакаты в духе "прокуратура предупреждает: не становитесь террористами". Дети на такое не реагируют. Гораздо продуктивнее, чтобы выявлением склонности к противоправным действиям занималась сама молодежь. Это могло бы стать своего рода квестом, увлекательным делом.

По мнению парламентария, стоит создавать обучающие игры, а также форматы общественной деятельности и активизма, где подросткам нужно замечать, кто ведет себя странным образом.

"Речь не о слежке друг за другом, а о своевременном предупреждении противоправных проявлений. Смысл в том, чтобы подростки воспринимали это как желание поддержать друг друга и выручить", – заключил Милонов.

Как подростки попадают в деструктивные чаты?

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты: они находят их сами, вводя тематические ключевые слова в поиске мессенджеров, отметил в разговоре с Москвой 24 эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.

Он отметил, что блокировать подобные группы можно лишь при определенных условиях. Например, если там публикуются сканы запрещенной литературы, есть конкретные призывы к незаконным действиям, планирование и обсуждение противоправных действий.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Также тревожным сигналом могут оказаться формулировки вроде "вот вам видео, а вот как это сделать" и инструкции, если кто-то делится опытом. В таких случаях администрация площадки либо сама обращает внимание на подозрительный контент, либо реагирует на жалобы пользователей. Еще сообщество или чат могут заблокировать по решению правоохранительных органов.

В данном случае мерой защиты может стать опция "родительский контроль". У мам и пап есть возможность бесплатно установить ее, чтобы смотреть, сколько времени ребенок проводит в том или ином приложении или мессенджере. При подозрительной активности стоит поговорить и проверить, что именно так долго удерживает внимание, посоветовал Горелкин.

Однако эксперт напомнил, что функции контроля могут быть ограничены операционной системой (ОС). Есть базовые опции, когда родитель удаленно запрещает установку определенных приложений на устройстве ребенка. При этом существуют и более расширенные функции, например ограничения на конкретные группы и сообщества внутри мессенджеров. В этом плане телефоны на iOS более ограниченны, чем на остальных ОС.

"Но даже если представить, что родитель может зайти в чаты и сообщества, ему все равно нужно узнать, о каких именно группах идет речь. Здесь в любом случае потребуются внимательность и контакт с сыном или дочерью, возможность поговорить о ситуации. Если ответ напугает или насторожит, стоит попросить показать переписку самостоятельно", – посоветовал он.



Горелкин уточнил, что, когда контент вызывает вопросы, можно подать жалобу внутри чата или сообщества. Обычно кнопка "Пожаловаться" находится в доступе.

Как меняется поведение ребенка?

Причин, почему подростки попадают в деструктивные сообщества, может быть несколько, отметила в разговоре с Москвой 24 детский психолог Наталья Искра.

В частности, при достаточной обеспеченности благами современным детям сложно проявить себя и стать уникальными. Однако именно в 14 лет подросток активно ищет ту самую форму самовыражения, отметила эксперт.





Наталья Искра детский психолог Одновременно решаются возрастные задачи, прежде всего, поиск группы для принадлежности. Все потому что подросткам важно быть частью какого-то сообщества. Если в школе сделать этого не получается, а в семье не нужно, могут появиться деструктивные сообщества. Они как бы предлагают идею "ты один из нас, ценный и признанный".

Таким образом реализуется потребность в значимости: можно почувствовать себя участником общего дела, где существует понятная траектория. Подростку дают подходящее "черно-белое" мышление: что хорошо, а что плохо, где свои, а где чужие, рассказала эксперт.

"При этом существует парадокс запрета: дети склонны делать то, что контролируется. Например, если не фиксировать момент прихода домой, вероятность, что подросток будет вовремя, выше. С организациями то же самое: закрытые чаты и тайные задания создают ощущение привлекательности запретных действий", – предупредила Наталья Искра.

Также, по ее словам, действует целая система вовлечения: обычно в таком случае все происходит через другого подростка, поскольку значимо мнение ровесника. Это навязанная идентичность, при которой личное "я" подменяется коллективным "мы", и организация начинает заставлять выполнять определенные условия.

"В этом смысле экстремистские группы похожи на секты: любые противоречия и критическое мышление в них жестко критикуются, сопротивление подавляется. Еще один важный аспект касается эмпатии и агрессии. Подросток отучается ставить себя на место того, кому причиняют горе или боль: этому способствует идеология", – предупредила психолог.

Одновременно агрессия становится одобряемой: если в обществе и школе драться запрещено, здесь все поощряется. Как следствие, импульсивно совершаются поступки с серьезными последствиями.





Наталья Искра детский психолог На ранних этапах заметить вовлечение в деструктивное сообщество очень трудно. Косвенным признаком могут стать новые речевые обороты, жаргон, готовые лозунги. "Черно-белое" мышление само по себе не является показателем, поскольку свойственно подросткам и считается нормативным вплоть до 27 лет. Однако, если несогласие с чужой мыслью вызывает ярость, это должно настораживать.

Также сигналом служит нормирование отношения к насилию. Еще один признак – отказ от прежних отношений, исчезновение старых друзей. Кроме того, могут появляться признаки давления и страха: после общения подросток становится напряженным, нарушается сон и аппетит.

"Реакции на уровне организма обычно проявляются не сразу, а примерно через полгода вовлеченности. Чтобы понять проблему, важно постоянно общаться с ребенком, таким образом становится заметно – происходит что-то не то", – рассказала эксперт.

Специалист отметила, что сначала с подростком все нужно проговорить: что привлекает, есть ли вещи, на которые просят согласиться. Возможно, это действительно просто новая компания и ничего страшного в ней нет. Если же обнаруживаются цель нападения, угрозы или принуждение, необходимо подключать специалистов, предостерегла Наталья Искра.

