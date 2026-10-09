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Новости

09 октября, 12:34

Происшествия

В Щелкове школьница подожгла бензоколонку

Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"

В подмосковном Щелкове 14-летняя жительница Балашихи подожгла бензоколонку на автозаправочной станции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские оперативно установили местонахождение подростка. Во время опроса в присутствии законных представителей девочка рассказала, что действовала по указанию неизвестных, которые связывались с ней по телефону.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям 167 и 205 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Террористический акт"). Девочке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Кемеровской области задержали двух 15-летних подростков по делу о диверсии на железной дороге. По версии следствия, 4 октября они согласились за вознаграждение поджечь объект транспортной инфраструктуры на перегоне Судженка – Анжерская, сняли свои действия на видео и отправили запись неизвестному куратору. Несовершеннолетним предъявили обвинение, вопрос об избрании меры пресечения решается.

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