Два подростка задержаны в Кемеровской области по подозрению в диверсии

Фото: МАХ/"Следком"

Правоохранители задержали двух 15-летних подростков в Кемеровской области по подозрению в диверсии на участке Западно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, 4 октября несовершеннолетние в переписке в мессенджере Telegram с неизвестным согласились за денежное вознаграждение совершить поджог объекта транспортной инфраструктуры на перегоне станций Судженка – Анжерская. Свои действия подростки записали на видео и отправили куратору, после чего скрылись с места преступления.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о диверсии. Подростки задержаны, им предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Сотрудники СК также устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетними.

Ранее Краснодарский краевой суд приговорил местного жителя Артема Борщева к 12 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении трех диверсий – поджогов объектов связи, энергетики и железнодорожного транспорта.

Кроме того, Центральный окружной военный суд приговорил жителя Самары Сергея Окрушко к 23 годам лишения свободы за диверсию на нефтеперерабатывающем предприятии, совершенную по заданию украинской военной разведки.