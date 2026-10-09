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09 октября, 12:13

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Phuket Express: полиция Пхукета задержала россиянина с партией наркотиков

Россиянин задержан на Пхукете по подозрению в распространении наркотиков

Фото: thephuketexpress.com/Cherngtalay police station

Полиция Пхукета задержала 30-летнего гражданина РФ и изъяла у него крупную партию наркотиков. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Phuket Express.

Задержание прошло в районе Чернгтал в рамках рейда, который проводился с 2 по 8 октября 2026 года. Мужчину остановили на парковке торгового центра, после чего полицейские обыскали его виллу.

В ходе обыска правоохранители изъяли 65,02 грамма кристаллического метамфетамина, 130,25 грамма кокаина, 47,1 грамма кетамина и 19 таблеток экстази.

Предварительный тест мочи, проведенный на месте, дал положительный результат на метамфетамин. Задержанному предъявили обвинения в продаже и хранении наркотиков, а также в употреблении запрещенных веществ. Его передали следователям.

Ранее в Таиланде был задержан гражданин России, который находился в международном розыске по подозрению в руководстве одной из крупных транснациональных организованных преступных группировок (ОПГ).

Мужчина обвиняется в руководстве преступной организацией, совершающей серьезные преступления в виде транснациональной сети, в том числе мошенничество в особо крупном размере. В ходе проверки выяснилось, что россиянин не только находится в розыске, но и превысил разрешенный срок пребывания в стране.

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