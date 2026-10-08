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08 октября, 12:45

Происшествия

Мужчину задержали в петербургском метро за развратные действия с подростком

Фото: MAX/"Петербургский метрополитен"

В переходе станции "Проспект Славы" в метро Санкт-Петербурга задержали мужчину, совершавшего развратные действия в отношении девушки-подростка. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Происходящее заметили пассажиры. Они рассказали о случившемся сотрудникам транспортной безопасности, которые оперативно задержали нарушителя. Мужчину передали транспортной полиции, которая доставила его в отделение.

Ранее в Гагаринском районе Москвы 25-летний мужчина, назвавшись близким родственником, попытался увезти ребенка 2018 года рождения с детской площадки. Очевидцы, заметившие подозрительного гражданина, который приставал к детям, сообщили об этом в полицию.

Мужчину задержали на месте и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Материалы проверки были переданы в следственные органы.

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