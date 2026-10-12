Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Режим работы усадьбы Останкино в Москве изменится с 20 октября: музей будет открыт для посетителей с 10:00 до 16:00. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Сейчас музей работает с 10:00 до 18:00. Как уточнил Фурсин, с 20 октября ознакомиться с экспозицией можно со вторника по воскресенье в составе экскурсионных групп.

"Фонды музея насчитывают более 24 тысяч единиц хранения, среди которых – осветительные приборы, мебель, скульптура, фарфор, книги, живопись, графика, иконы", – рассказал глава ведомства.

Этой осенью в Останкине завершились работы по реставрации Итальянского павильона, поэтому теперь усадьба может принимать гостей на протяжении всего календарного года. В настоящее время ведутся работы по восстановлению центральной части дворца-театра и усадьбы Останкинского парка.

Усадьба Останкино – это архитектурный ансамбль XVII–XVIII веков, уцелевший памятник допожарной Москвы. Среди сохранившихся объектов – основное здание дворца-театра, Египетский и Итальянский павильоны, а также кухонный флигель, восстановленный по старинным чертежам в 1980-е годы. Кроме того, на территории усадьбы находится Увеселительный сад, в котором частично сохранилась планировка конца XVIII века.

Она была возведена по заказу графа Николая Шереметева. Проект дворца-театра разработал итальянский архитектор Франческо Кампорези. В создании этого архитектурного объекта участвовали выдающиеся мастера своего времени – Иван Старов, Винченцо Бренна и Джакомо Кваренги.

23 октября 1918 года усадьба Останкино была национализирована и преобразована в государственный музей.

С 21 сентября режим работы также изменил дендрарий национального парка "Лосиный остров". Он принимает посетителей со вторника по воскресенье. Понедельник – санитарный день, в который попасть на территорию нельзя.