Дендрарий "Лосиного острова" перейдет на зимний режим работы 21 сентября

Фото: losinyiostrov.ru

Дендрарий национального парка "Лосиный остров" перейдет на зимний режим работы 21 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Таким образом, посетить его можно будет со вторника по воскресенье. Понедельник будет санитарным днем, поэтому в это время на территорию попасть будет нельзя.

При этом Босоногая тропа и экомаршрут "Леса России" будут открыты. Узнать время работы гости могут на сайте нацпарка.

Дендрарий находится по адресу Московская область, Щелковское шоссе, 5 километров от МКАД – на развилке Щелковского и Балашихинского шоссе.

С 1 сентября режим работы также изменил Московский зоопарк. Он принимает посетителей с 07:30 до 20:00. При этом вход на территорию открыт до 19:00.

Попасть в зоопарк можно через главный вход, вход у Детского зоопарка и вход возле станции метро "Баррикадная". Дополнительные входы работают по будням с 10:00 до 18:00, а в выходные и праздничные дни – с 09:00 до 18:00.

