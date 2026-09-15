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15 сентября, 10:31

Город

Перепись деревьев началась в нацпарке "Лосиный остров"

Фото: MAX/"ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

Перепись деревьев началась в национальном парке "Лосиный остров". Лесники и сотрудники научного отдела приступили к закладке пробных площадей, сообщила пресс-служба нацпарка.

"Участки для детального учета леса помогают понять, в каком состоянии экосистема и нужны ли ей меры поддержки", – говорится в сообщении.

Сначала специалисты проводят разметку территории, делят ее на секторы, после чего у каждого дерева фиксируют основные параметры диаметр, высоту, возраст, состояние и степень повреждений. Его координаты наносят на электронную карту. Все сведения вносят в перечетную ведомость, а затем анализируют с помощью графиков, диаграмм и статистических карт.

Особое внимание уделяется почве и проценту нездоровых или возрастных деревьев. Данные показатели помогают оценить "иммунитет" леса. На основе собранной информации специалисты решают, требуется ли особый уход этому участку или экосистема остается стабильной.

Ранее ведущий инженер кафедры "Охрана окружающей среды" Пермского политеха Мария Комбарова рассказала, что побелка стволов деревьев перед наступлением холодов сохраняет кору здоровой к весне, защищая ее от перепадов температур и солнечных ожогов. Лучшее время для побелки – сухая погода в конце сентября или в октябре, до наступления морозов. В этот период кора еще не повреждена холодами, а состав успевает закрепиться до зимы.

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