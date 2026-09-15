РИА Новости: финский самолет вплотную приблизился к границе России при патрулировании

15 сентября, 15:04Политика
Фото: ТАСС/EPA/ANNA SZILAGYI
Финский самолет Dornier 228-212 во время патрулирования подлетал вплотную к границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.
Борт вылетел из аэропорта близ города Оулу на северо-западе Финляндии и взял курс на северо-восток, в сторону российской границы. По состоянию на 13:40 по московскому времени он направлялся на север вдоль границы, после чего пропал с радаров. Время вылета не уточняется.
Ранее самолет-разведчик НАТО заметили над нейтральными водами Черного моря. Он курсировал над акваторией на высоте более 10,5 километра, не используя коридоры для гражданской авиации.
При этом в воздушное пространство стран, за исключением Румынии, судно не заходило. Самолет сделал разворот над территорией республики и пролетел в непосредственной близости от границы с Украиной.