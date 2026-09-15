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15 сентября, 15:04

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РИА Новости: финский самолет вплотную приблизился к границе России при патрулировании

Финский самолет вплотную приблизился к границе России во время патрулирования

Фото: ТАСС/EPA/ANNA SZILAGYI

Финский самолет Dornier 228-212 во время патрулирования подлетал вплотную к границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Борт вылетел из аэропорта близ города Оулу на северо-западе Финляндии и взял курс на северо-восток, в сторону российской границы. По состоянию на 13:40 по московскому времени он направлялся на север вдоль границы, после чего пропал с радаров. Время вылета не уточняется.

Ранее самолет-разведчик НАТО заметили над нейтральными водами Черного моря. Он курсировал над акваторией на высоте более 10,5 километра, не используя коридоры для гражданской авиации.

При этом в воздушное пространство стран, за исключением Румынии, судно не заходило. Самолет сделал разворот над территорией республики и пролетел в непосредственной близости от границы с Украиной.

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