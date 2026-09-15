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15 сентября, 16:18

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Патриарх Кирилл: цель посещения храма – приобщение к вере

Патриарх Кирилл рассказал, зачем ходить в храм

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Цель посещения храма – приобщение к вере, которая делает человека сильным духовно, нравственно, культурно и интеллектуально. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе выступления в Мосгордуме, запись которого есть в распоряжении РИА Новости.

Священнослужитель также обратил внимание на процессы, происходящие в церковной и общественной жизни России. По его словам, это уникальные в контексте Европы явления: созидание церквей, монастырей, строительство храмов и просветительская деятельность, направленная на приобщение человека к Богу.

Патриарх подчеркнул, что эти процессы неразрывно связаны с формированием гармоничной, целостной и духовно сильной личности.

"Если бы человек не становился сильным, если бы он духовно не рос, то зачем тогда храм? Зачем в церковь ходить?" – добавил он.

Предстоятель Русской церкви также напомнил, что в истории церкви заключена история философской мысли и государственного строительства "в масштабах вначале Византийской, Римской империи, а потом и в том числе и России".

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