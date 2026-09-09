В РПЦ сообщили о росте числа венчаний в России

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Россияне стали чаще венчаться. Об этом РИА Новости заявил председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Он связал рост числа венчаний со снижением воздействия западной антицерковной политики. Лукьянов пояснил, что эту пропагандистскую волну распространяли другие страны, а после начала СВО их каналы информации закрылись, и этот "антицерковный гипноз" сошел на нет.

Священник также отметил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую православную церковь, которая внесла свой вклад в развитие государства.

Ранее иерей Владислав Береговой заявил, что разница в возрасте супругов более 10–15 лет может стать причиной для отказа в совершении таинства венчания. Однако вопрос допустимой разницы в возрасте нередко зависит от личной позиции каждого батюшки.

