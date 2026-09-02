Священник Лукьянов: таинство исповеди нельзя доверять искусственному интеллекту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Таинство исповеди нельзя доверять искусственному интеллекту, поскольку он является созданной человеком моделью. Об этом ТАСС заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов.

"Исповедь – это таинство, где действует Бог через священника. А, конечно же, Господь не подчиняется законам, придуманным людьми. Тем более искусственный интеллект – это лишь копия, лишь продукт творчества", – сказал священник.

Лукьянов отметил, что существуют вопросы, которые невозможно передать через цифровой носитель. В частности, по его словам, через цифру нельзя передать духовную связь между учителем и учеником, врачом и пациентом или священником и прихожанином.

Священнослужитель пояснил, что многие путают эти понятия, не осознавая их фундаментального различия. Искусственный интеллект, будучи моделью, лишь имитирует действительность, тогда как таинство исповеди является непосредственным переживанием связи с Богом.

Ранее иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал, что для борьбы с осенней тревогой и депрессией следует молиться Господу, Богородице и своему святому покровителю, а также святителю Луке Крымскому, преподобному Агапиту Печерскому и святому Пантелеймону. Искренняя молитва, по его словам, помогает избавиться от болезненных проявлений.