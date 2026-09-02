Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 10:44

Экономика

Решетников спрогнозировал рост ВВП России в 2026 году выше ожиданий

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что рост ВВП страны по итогам 2026 года может составить около 0,6%, что превышает ранее ожидаемые оценки. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

"То, что мы ждем по итогам года – это чуть больше, чем у нас было", – отметил министр.

Он добавил, что ключевым является не точность прогноза в десятых долях процента, а понимание потенциала роста российской экономики на 2027–2029 годы.

Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что новая экономическая модель России должна опираться на три основы – развитие людей, частный бизнес и технологии. В то же время в конце августа аналитический центр "Третий Рим" представил доклад о "семи столпах" новой модели, сочетание которых, по мнению авторов, позволит обеспечить рост экономики не менее 3% в год с 2027 года.

Читайте также


экономика

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика