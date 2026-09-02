Решетников спрогнозировал рост ВВП России в 2026 году выше ожиданий

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Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что рост ВВП страны по итогам 2026 года может составить около 0,6%, что превышает ранее ожидаемые оценки. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

"То, что мы ждем по итогам года – это чуть больше, чем у нас было", – отметил министр.

Он добавил, что ключевым является не точность прогноза в десятых долях процента, а понимание потенциала роста российской экономики на 2027–2029 годы.

Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что новая экономическая модель России должна опираться на три основы – развитие людей, частный бизнес и технологии. В то же время в конце августа аналитический центр "Третий Рим" представил доклад о "семи столпах" новой модели, сочетание которых, по мнению авторов, позволит обеспечить рост экономики не менее 3% в год с 2027 года.