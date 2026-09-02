Около 40% месячной нормы осадков выпадет в Москве в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

От 30 до 40% месячной нормы осадков выпадет в Москве в День города, 5 сентября. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в субботу на столицу выходит очень мощный циклон, который принесет до 23–28 литров дождевой воды на квадратный метр.

"Поливать будет как из ведра", – отметил синоптик и добавил, что в этот день температура воздуха составит 15–18 градусов.

За прошедшее лето в столице выпало почти 70% от положенного объема осадков. На опорной метеостанции ВДНХ зарегистрировали 164 миллиметра дождей, что составило 68% от нормы. Тишковец уточнил, что лето оказалось умеренным и с недобором положенных за сезон осадков. Оно также не оправдало ожиданий устойчивого тепла, сказал специалист.