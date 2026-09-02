Временного поверенного в делах ФРГ в Москве вызвали в МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Временный поверенный в делах ФРГ в Москве Бернд Финке вызван в МИД России. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

В ведомстве уточнили, что это связано с антироссийскими действиями и заявлениями властей Германии.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что Германия закроет российское генконсульство в Бонне и расторгнет договор, регулирующий работу Русского дома в Берлине.

Генконсульство с 11 сентября прекратит выдачу готовых паспортов. Интересы России в Германии будет представлять исключительно посольство в Берлине.

Поводом послужило заявление министра внутренних дел Германии Александера Добриндта, который без доказательств связал Россию с происшествием в аэропорту Лейпцига, где в начале августа возле украинского Ан‑124 обнаружили беспилотник со взрывателем.

Тогда Добриндт квалифицировал произошедшее как гибридную атаку и не исключил новых подобных инцидентов. Затем полиция ФРГ нашла в том же аэропорту еще один БПЛА.