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02 сентября, 15:54

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День открытых дверей для предпринимателей состоится в Москве 3 сентября

Фото: depositphotos/pressmaster

День открытых дверей для предпринимателей состоится в Москве 3 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 16:00. Участники бесплатно получат консультации по интересующим их вопросам.

С предпринимателями пообщаются главы отделов территориальных отделов управления Роспотребнадзора, их заместители, главные и ведущие специалисты-эксперты по направлениям деятельности. Для участия регистрироваться заранее не нужно, однако с собой необходимо взять паспорт.

Акция пройдет по адресу Графский переулок, дом 4, корпуса 2, 3, 4, а также в территориальных отделах управления Роспотребнадзора. Консультации возможны как очно, так и по телефонам.

Тем временем Москва продолжает работу по поддержке начинающих предпринимателей. Для желающих начать свое дело проходят консультации, обучающие программы, деловые мероприятия.

Представителям МСП доступны "Бизнес-боксы" – готовые решения для самых разных задач. С начала года сервисом воспользовались свыше 4,4 тысячи раз. Кроме того, уже более 12 лет функционирует Инвестиционный портал Москвы, где можно получить информацию о текущих мерах поддержки и найти площадку для проекта.

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