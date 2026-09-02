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Инцидент в Лейпциге является "грязной провокацией" в интересах Киева и европейской "партии войны". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова посла России в Бельгии Дениса Гончара.

Дипломат сделал заявление во время вызова в МИД Бельгии в связи с произошедшим. По его словам, организаторы провокации стремятся втянуть НАТО и Евросоюз в прямое столкновение с Россией, несмотря на возможные катастрофические последствия.

"Очевидно, что такой самоубийственный курс не отвечает интересам народов Бельгии и других европейских стран", – заявил дипломат.

Он также заявил, что Россия не стремится к конфронтации с Европой, однако будет принимать необходимые меры для обеспечения национальной безопасности и устранения угроз со стороны НАТО, ЕС и киевского режима.

В начале августа в аэропорту Лейпцига около украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили БПЛА со взрывателем и примерно 800 граммами взрывчатого вещества. Из-за этого аэропорт временно приостановил полеты. Позже полиция нашла еще один дрон, в котором было около 50 граммов гексогена.

Глава МВД Германии Александер Добриндт назвал произошедшее гибридной атакой и допустил повторение подобных акций. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что расследование инцидента завершается, а власти прорабатывают ответные меры.

Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль обратился к России, заявив, что Германию не удастся запугать и страна готова к переговорам.