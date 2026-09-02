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02 сентября, 16:09

Происшествия

Мосгорсуд оставил под стражей председателя совета директоров "Эфко" Кустова

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Московский городской суд признал законным арест председателя совета директоров и основного акционера группы компаний "Эфко" Валерия Кустова, обвиняемого в хищении и растрате при разработке БПЛА. Об этом сообщает РБК из зала суда.

Кустов участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО. Обращаясь к суду, он заявил, что "был бы рад" домашнему аресту. Прокурор же возражал против изменения меры пресечения, настаивая на оставлении бизнесмена под стражей.

Адвокат Вячеслав Феоктистов ходатайствовал о приобщении к материалам дела медицинских документов, подтверждающих наличие у Кустова нескольких заболеваний, которые по закону препятствуют содержанию под стражей. Прокуратура выступила против удовлетворения этого ходатайства.

Кустов был задержан 30 июля. Вместе с тем было принято решение арестовать по делу о растрате в особо крупном размере замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Аллу Половченю. Фигурантами уголовного дела стали замдиректора по развитию ГК "Эфко" Екатерина Кустова и директор по развитию управляющей компании группы Владислав Романцев.

Позже Кустову было предъявлено обвинение по статьям о присвоении или растрате в особо крупном размере, а также о мошенничестве в особо крупном размере. Его отправили в СИЗО на два месяца.

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