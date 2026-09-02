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02 сентября, 16:15

Происшествия

Три ребенка пострадали при обрушении стены в детсаду в Обнинске

Фото: МАХ/"Стефан Перевалов Глава Обнинска"

Часть кирпичной стены веранды обрушилась в детском саду в Обнинске Калужской области. Три ребенка получили ушибы и ссадины, сообщили РИА Новости в городской администрации.

Инцидент произошел во время прогулки 2 сентября. В мэрии уточнили, что травмы воспитанников не представляют угрозы жизни и здоровью. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Следственный комитет организовал проверку после случившегося. По ее результатам будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение, указали в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

Для выяснения обстоятельств ЧП на место выехал глава города Стефан Перевалов. Он поручил провести обследование дошкольного учреждения.

"Поручил выяснить причины случившегося. Чтобы больше не повторялось! По результатам проведенной проверки будут приняты строжайшие меры к ответственным", – написал Перевалов в своем канале в мессенджере MAX.

Ранее в одном из парков развлечений в Барнауле двое мальчиков получили травмы. Во время движения чаша аттракциона оторвалась и упала вниз, остановившись у забора. В результате дети получили ушибы, им оказали медицинскую помощь. Правоохранители начали доследственную проверку.

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