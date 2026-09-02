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02 сентября, 17:00

Общество

Кафе с готовой едой и коворкингом на 45 мест заработало в РУДН

Фото: пресс-служба ТС "Перекресток"

Первый "Select Перекресток" начал работу в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) в Москве. Компания планирует расширять формат на другие университеты, сообщили в пресс-службе X5.

Кафе расположено в кампусе вуза и предлагает 350 позиций: завтраки, обеды, перекусы и кофе. Еду можно съесть на месте или взять с собой. Рядом обустроен коворкинг на 45 мест с оборудованием для лекций и встреч.

До конца сентября X5 запустит грантовую программу для студентов, желающих открыть собственную кофейню. Компания предоставит доступ к бизнес-модели, оборудованию, продуктам и экспертизе. В первом наборе будет выдано пять грантов.

Ректор РУДН Олег Ястребов отметил, что такое партнерство выходит за рамки аудиторий и становится частью повседневной жизни кампуса. "Каждое решение, которое ценит время студента и делает кампус удобнее, мы считаем частью образовательной задачи", – добавил он.

В РУДН обучаются порядка 50 тысяч студентов из 170 стран. В мае 2026 года в вузе запущена первая в России программа по цифровой логистике.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки России выступило с инициативой разработать новую цифровую платформу "Университеты", которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Согласно документу, эксперимент по внедрению сервиса может пройти с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028 года. За это время ведомство планирует отработать механизмы дистанционного поступления.

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