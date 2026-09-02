ABC News: в США зловещий "Кот в шляпе" пугает в соцсетях детей и родителей

Фото: youtube.com/Cashzza

В США школы и полиция начали предупреждать родителей о новом вирусном тренде в соцсетях, в рамках которого персонажа детской книги Доктора Сьюза "Кот в шляпе" превращают в пугающую фигуру, якобы появляющуюся возле домов и учебных заведений. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ABC News.

В видеороликах и на изображениях он часто стоит ночью рядом со школами или домами, а также идет по улицам. По мнению властей, часть этого контента была сгенерирована с использованием искусственного интеллекта.

Сначала публикации могли восприниматься как розыгрыш, но ситуация обострилась, когда в некоторых постах начали упоминаться конкретные школы, города и имена учеников, а также содержаться угрозы.

В городе Гранд-Джанкшен, штат Колорадо, полицейские задержали 14-летнего подростка после публикации сообщения, в котором утверждалось, что человек в костюме Кота в шляпе будет находиться возле West Middle School и других мест. В ответ на это предупреждение полиция увеличила свое присутствие в районе школ, однако в результате никаких угроз выявлено не было.

Подобные случаи были и в других штатах. К примеру, в Теннесси центр оценки угроз сообщил, что отслеживает "тревожные видео и изображения", связанные с трендом. В Арканзасе школы также столкнулись с публикациями, которые могли быть восприняты как угрозы ученикам.

Полиция призывает не распространять подобные ролики в шутливых целях и не способствовать их вирусному распространению. В случае если в публикации упоминаются конкретные имена, школы или содержатся угрозы, рекомендуется сохранять такие материалы и передавать их в администрацию учебного заведения или правоохранительные органы.

Ранее девушка из Калифорнии рассказала, что ее жизнь стала лучше после того, как она отказалась от привычки читать новости в социальных сетях. Она призналась, что проводила в интернете до 8 часов в день, чаще всего пользуясь TikTok.