Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 10:34

Экономика

Добровольные взносы бизнеса в бюджет России составили 384 млрд рублей

Фото: depositphotos/igor_d

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в федеральный бюджет России с начала года достигли 383,69 миллиарда рублей. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на данные системы "Электронный бюджет".

Показатель в 1,5 раза превысил объем таких поступлений за весь прошлый год. За 7,5 месяца текущего года сумма оказалась почти в 2,5 раза выше, чем на начало августа 2025-го, когда она составляла 173,4 миллиарда рублей.

В предыдущие годы значительную часть этих средств составляли платежи, связанные с выходом зарубежных компаний из российских активов. В этом году источником значительной части поступлений могли стать добровольные пожертвования российских бизнесменов, о которых представители деловых кругов заявляли весной.

Согласно данным Минфина, с января по март в бюджет от негосударственных организаций поступило 15,6 миллиарда рублей. В апреле объем вырос до 159,7 миллиарда, в мае – до 232,3 миллиарда, в июне – до 294,4 миллиарда. За июль и часть августа показатель увеличился еще примерно на 30% – до 383,69 миллиарда рублей.

При этом объем безвозмездных поступлений от бизнеса за часть 2026 года уже превысил сборы налога на сверхприбыль прошлых лет. От этого налога федеральный бюджет получил 318,8 миллиарда рублей.

Ранее Владимир Путин назвал укрепление обороны, решение социальных задач и поддержку экономики приоритетами бюджета страны на предстоящую трехлетку. Глава государства указал на значимость оказания помощи ключевым отраслям экономики, ведущим российским компаниям, малому и среднему бизнесу. Не менее значимым президент счел работу с рынком труда.

Читайте также


экономика

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика