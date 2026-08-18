Добровольные взносы бизнеса в бюджет России составили 384 млрд рублей

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Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в федеральный бюджет России с начала года достигли 383,69 миллиарда рублей. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на данные системы "Электронный бюджет".

Показатель в 1,5 раза превысил объем таких поступлений за весь прошлый год. За 7,5 месяца текущего года сумма оказалась почти в 2,5 раза выше, чем на начало августа 2025-го, когда она составляла 173,4 миллиарда рублей.

В предыдущие годы значительную часть этих средств составляли платежи, связанные с выходом зарубежных компаний из российских активов. В этом году источником значительной части поступлений могли стать добровольные пожертвования российских бизнесменов, о которых представители деловых кругов заявляли весной.

Согласно данным Минфина, с января по март в бюджет от негосударственных организаций поступило 15,6 миллиарда рублей. В апреле объем вырос до 159,7 миллиарда, в мае – до 232,3 миллиарда, в июне – до 294,4 миллиарда. За июль и часть августа показатель увеличился еще примерно на 30% – до 383,69 миллиарда рублей.

При этом объем безвозмездных поступлений от бизнеса за часть 2026 года уже превысил сборы налога на сверхприбыль прошлых лет. От этого налога федеральный бюджет получил 318,8 миллиарда рублей.

Ранее Владимир Путин назвал укрепление обороны, решение социальных задач и поддержку экономики приоритетами бюджета страны на предстоящую трехлетку. Глава государства указал на значимость оказания помощи ключевым отраслям экономики, ведущим российским компаниям, малому и среднему бизнесу. Не менее значимым президент счел работу с рынком труда.