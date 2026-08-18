В США питон сбежал из террариума и устроил пожар в школе

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Сбежавший из террариума питон стал причиной пожара в средней школе в американском штате Вирджиния. Об этом сообщает UPI.

Инцидент произошел в средней школе Форест. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что сработала система пожаротушения, а внутри класса находился питон длиной 2,4 метра. Змею удалось безопасно поймать и временно поместить в укрытие, после чего хозяин вернул ее обратно в террариум.

Расследование показало, что питон выполз из своего вольера и опрокинул нагревательную лампу, которая привела к пожару. В результате случившегося оказались повреждены восемь классов, а также помещения.

В связи с инцидентом в начале учебного года занятия временно перенесут в другие помещения школы. Происшествие обошлось без пострадавших.

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