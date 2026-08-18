Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 10:33

Происшествия

В США питон сбежал из террариума и устроил пожар в школе

Фото: 123RF.com/dejavudesigns

Сбежавший из террариума питон стал причиной пожара в средней школе в американском штате Вирджиния. Об этом сообщает UPI.

Инцидент произошел в средней школе Форест. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что сработала система пожаротушения, а внутри класса находился питон длиной 2,4 метра. Змею удалось безопасно поймать и временно поместить в укрытие, после чего хозяин вернул ее обратно в террариум.

Расследование показало, что питон выполз из своего вольера и опрокинул нагревательную лампу, которая привела к пожару. В результате случившегося оказались повреждены восемь классов, а также помещения.

В связи с инцидентом в начале учебного года занятия временно перенесут в другие помещения школы. Происшествие обошлось без пострадавших.

Ранее в США домашний попугай выдал полиции хозяйку, которая убила своего мужа в 2015 году. Тело мужчины обнаружили с пятью огнестрельными ранениями. Женщина утверждала, что не помнит момент нападения и внешность стрелявшего. При этом в доме пары проживал африканский серый попугай по кличке Бад. После случившегося он повторял фразу: "Не стреляй".

Читайте также


животныепроисшествияпожарза рубежом

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика